В Ингушетии провели мероприятие по допризывной подготовке молодёжи «Почувствуй юность в сапогах»
В воинской части с. п. Троицкое Сунженского района провели очередное мероприятие по допризывной подготовке молодёжи «Почувствуй юность в сапогах», организованное Комитетом по делам молодёжи Ингушетии и ГБУ «Молодой патриот».
Отмечается, что ученикам старших классов военнослужащие продемонстрировали солдатский шаг, показали боевую технику, рассказали про особенности военной службы, а также продемонстрировали упражнения по разборке и сборке автомата.
Гостям провели экскурсию по плацу, казарме, столовой и порекомендовали все же рассмотреть возможность поступления в военные вузы и ссузы страны.