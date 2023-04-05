В Ингушетии провели мероприятие по допризывной подготовке молодёжи «Почувствуй юность в сапогах»

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В воинской части с. п. Троицкое Сунженского района провели очередное мероприятие по допризывной подготовке молодёжи «Почувствуй юность в сапогах», организованное Комитетом по делам молодёжи Ингушетии и ГБУ «Молодой патриот».

Отмечается, что ученикам старших классов военнослужащие продемонстрировали солдатский шаг, показали боевую технику, рассказали про особенности военной службы, а также продемонстрировали упражнения по разборке и сборке автомата.

Гостям провели экскурсию по плацу, казарме, столовой и порекомендовали все же рассмотреть возможность поступления в военные вузы и ссузы страны.

 

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