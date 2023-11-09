Профилактика

В Ингушетии провели мероприятие по профилактике коррупции

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Комитет по делам молодежи региона провел профилактическое мероприятие антикоррупционной направленности, рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Состоялась встреча с молодежью, на которой обсуждались вопросы борьбы с коррупцией. Мероприятие организовано в рамках программы по противодействию этому явлению, направленной на привлечение молодежи к активному участию в данном процессе», — рассказал собеседник.

По его словам, на встрече присутствовали представители власти, молодежных организаций, общественные деятели и студенты. Участники обсудили различные аспекты коррупции и ее влияние на общество. Были рассмотрены причины и последствия коррупции, а также возможные пути ее преодоления.

Собеседник издания сообщил, что совместно с управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений был организован диалог, где участники обменялись мнениями и опытом в борьбе с коррупцией. Были представлены примеры успешной работы молодежных инициатив в этой сфере.

«Встречи такого формата способствуют обмену опытом, повышению осведомленности о проблемах коррупции и активизации усилий в противодействии ей», — подчеркнул заместитель директора Ресурсного центра добровольчества Мустафа Гомкартиев.

Отмечается, что встреча стала площадкой для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия в этой сфере.

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