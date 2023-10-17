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В Ингушетии провели мероприятие в рамках проекта «Центр помощи по вопросам СВО»

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В Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошло заседание по вопросам реализации проекта «Центр помощи по вопросам специальной военной операции».

Во встрече приняли деятельное участие глава администрации Сунженского муниципального района Иса Татиев, представители местного военкомата, депутаты Народного собрания республики, участники СВО и члены семей мобилизованных.

«Проект «Центр помощи по вопросам специальной военной операции» призван информировать представителей данной категории граждан о льготах и гарантиях, предлагаемых в рамках действующего законодательства России, а также о порядке получения данных мер поддержки», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции.

 

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