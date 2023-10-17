В Ингушетии провели мероприятие в рамках проекта «Центр помощи по вопросам СВО»

Во встрече приняли деятельное участие глава администрации Сунженского муниципального района Иса Татиев, представители местного военкомата, депутаты Народного собрания республики, участники СВО и члены семей мобилизованных.

«Проект «Центр помощи по вопросам специальной военной операции» призван информировать представителей данной категории граждан о льготах и гарантиях, предлагаемых в рамках действующего законодательства России, а также о порядке получения данных мер поддержки», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции.