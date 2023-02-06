В Ингушетии провели мероприятия в рамках профилактики онкологических заболеваний

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В Ингушетии Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики провёл работу по информированию населения о факторах риска и мерах профилактики онкологических заболеваний.

Как отметили в учреждении, в регионе, по статистическим данным, онкологических больных всех возрастов насчитывается 8418 человек, из них со злокачественными новообразованиями 6491 человек.

«Онкологические болезни коварны тем, что они долгое время никак себя не проявляют, поэтому очень важно для ранней диагностики проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. За прошлый год в ходе этих мероприятий ЗНО выявили у 79 человек, у более 50% из них выявили на первой и второй стадии, что дает благоприятные прогнозы для лечения», — подчеркнули специалисты РЦОЗМП.

Врачи центра в течение недели читали лекции в организациях, выступали на национальном радио, освещая данную тему, и совместно с волонтерами распространяли информационные листовки, буклеты.

 

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