В мероприятии приняли участие представители Чеченского государственного педагогического университета, который является вузом — партнёром школы № 4 г. Карабулака, а также представители регионального Минобрнауки, Ингушского государственного университета, начальник управления образования г. Карабулака, Сунжи и Сунженского района Роза Евлоева и учащиеся психолого-педагогических классов республики.

Конференция прошла под девизом «Учительство — прикосновение к вечности» и стала заметным событием для школьников и учителей в Год педагога и наставника. Как подчеркнули организаторы конференции, мероприятие прошло на профессиональном уровне, участники получили много новых знаний, идей и положительных эмоций от общения друг с другом.

Как отметили в пресс-службе Минобрнауки республики, целью конференции является интеграция педагогически одарённых школьников в профессиональное сообщество на этапе обучения в школе.