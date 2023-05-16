Конференция

В Ингушетии провели научно-практическую конференцию «Педагог — лидер»

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В четвертой школе города Карабулака имени Ахмеда Бокова прошла научно-практическая конференция для учащихся психолого-педагогических классов «Педагог — лидер».

В мероприятии приняли участие представители Чеченского государственного педагогического университета, который является вузом — партнёром школы № 4 г. Карабулака, а также представители регионального Минобрнауки, Ингушского государственного университета, начальник управления образования г. Карабулака, Сунжи и Сунженского района Роза Евлоева и учащиеся психолого-педагогических классов республики.

Конференция прошла под девизом «Учительство — прикосновение к вечности» и стала заметным событием для школьников и учителей в Год педагога и наставника. Как подчеркнули организаторы конференции, мероприятие прошло на профессиональном уровне, участники получили много новых знаний, идей и положительных эмоций от общения друг с другом.

Как отметили в пресс-службе Минобрнауки республики, целью конференции является интеграция педагогически одарённых школьников в профессиональное сообщество на этапе обучения в школе.

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