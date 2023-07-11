В Ингушетии провели обследование земель для выявления территорий, загрязненных отходами
Руководитель экологического ведомства Саварбек Холохоев и государственные инспекторы в области охраны окружающей среды приступили к проведению обследования территорий республики с целью выявления земельных участков, загрязненных бытовыми и прочими отходами.
Как сообщает пресс-служба Минприроды, госинспекторами в первую очередь был обследован город Назрань, где зарегистрировали несколько проблемных мест. Одной из таких зон оказалась свалка строительных отходов в Альтиевском административном округе, которая является незаконной и представляет серьезную угрозу окружающей среде.
Там же, в районе улицы Прохладная, было выявлено четыре свалки строительных и твердых коммунальных отходов и еще две свалки обнаружены Гамурзиевском АО.
В экологическом ведомстве отметили, что обследование территорий будет проводиться по всем городам и районам Ингушетии.