В Ингушетии провели обследование земель для выявления территорий, загрязненных отходами

Как сообщает пресс-служба Минприроды, госинспекторами в первую очередь был обследован город Назрань, где зарегистрировали несколько проблемных мест. Одной из таких зон оказалась свалка строительных отходов в Альтиевском административном округе, которая является незаконной и представляет серьезную угрозу окружающей среде.

Там же, в районе улицы Прохладная, было выявлено четыре свалки строительных и твердых коммунальных отходов и еще две свалки обнаружены Гамурзиевском АО.

В экологическом ведомстве отметили, что обследование территорий будет проводиться по всем городам и районам Ингушетии.