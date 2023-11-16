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В Ингушетии провели очередную патриотическую акцию «Почувствуй юность в сапогах»

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В Ингушетии для юношей от 14 до 18 лет комитет по делам молодежи провел очередную патриотическую акцию «Почувствуй юность в сапогах».

Отмечается, что каждую неделю для ребят, заинтересованных посвятить свою жизнь служению Отечеству, проводят экскурсии по воинской части, где их знакомят с солдатскими буднями.

Вот и в этот раз офицеры провели для ребят практические мероприятия, в которых они проверили свои навыки в меткой стрельбе, а некоторым дали задания на время, чтобы научить реагировать на те или иные ситуации с холодной головой.

«Такие встречи помогают ребятам больше узнать о военной службе, некоторым это нравится, и после таких экскурсий интерес к воинскому направлению значительно растет. Мы проводили такие встречи в прошлом году, у нас есть ребята, которые вдохновились этим и учатся в ведущих военных заведениях нашей страны», — поделился с газетой «Ингушетия» сотрудник КДМ республики Исрапил Цечоев.

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