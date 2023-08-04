Спорт

В Ингушетии провели первенство спортклуба «Чингиз» по вольной борьбе среди юношей

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Спортивный клуб «Чингиз» совместно со спортшколой сельского поселения Долаково провёл первенство по вольной борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения.

Как сообщили в администрации Назрановского района, в соревнованиях приняли участие лучшие юные борцы вольного стиля республики. От Назрановского района выступили команды «Чемпион» сельского поселения Яндаре и СШ села Долаково.

Представители сельского поселения Яндаре показали хорошие результаты на состязаниях. Так, «золото» и «серебро» завоевали Русских Адам и Русских Керим соответственно. «Бронза» досталась Даурбекову Бувайсару. Тренирует ребят Евлоев Ахмед.

А юные борцы, представляющие спортивную школу Долаково, завоевали следующий комплект наград: Аушев Рамазан, Сапралиев Исмаил, Дошхоклоев Рамазан и Нальгиев Расул — 1 место; Нальгиев Мансур, Нальгиев Абдул-Малик и Долгиев Абдул-Малик — 2 место; Аушев Адам — 3 место. Тренер: Ганиев Беслан.

Подопечные тренера Гаракоева Шамиля также отличились на турнире. Так, Дахкильгов Хамзат и Осмиев Муслим заняли 1 место; Гаракоев Магомед-Амин, Белокиев Абдул-Рахим, Албаков Альберт, Осмиев Мансур и Гелисханов Исмаил — 2 место; Тачиев Амир, Белокиев Имран, Шаухалов Ахмед, Баркинхоев Юсуп, Шакриев Хамзат и Албаков Амин — 3 место.

 

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