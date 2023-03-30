В Ингушетии провели первый этап Всероссийского конкурса «Человеческий фактор»

Для участия в конкурсе были отобраны наиболее подготовленные студенты, с которыми сотрудники Главного управления МЧС по региону проводили теоретические и практические занятия по психологическому обеспечению и по оказанию первой помощи.

Главная цель конкурса — обучить молодежь оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и при других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью.

«Подобные мероприятия очень полезны для молодежи, в чрезвычайных ситуациях одного желания помочь зачастую бывает недостаточно — нужны серьезные знания и навыки, развитию которых как раз и способствуют такие соревнования», — отметил главный судья конкурса Акрамат Албаков.