Озеленение

В Ингушетии провели повторную проверку семян лесных растений

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Специалисты Центра защиты леса Чеченской Республики провели повторную проверку двух партий семян лесных растений общей массой 100 кг, заготовленные 2021 году в Ингушетии — это 70 кг семян дуба красного и 30 кг ясеня обыкновенного.

Как сообщила пресс-служба Минприроды, повторный анализ проб показал, что семена ясеня обыкновенного по-прежнему соответствуют второму классу качества, а у дуба красного произошло снижение класса качества. Это произошло из-за несоблюдения соответствующих требований при хранении желудей дуба.

«Оценка качества посевного материала, предназначенного для лесовосстановления, является важной составляющей в деятельности по воспроизводству лесов», — отметили в экологическом ведомстве.

 

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