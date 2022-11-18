В Ингушетии провели повторную проверку семян лесных растений
Специалисты Центра защиты леса Чеченской Республики провели повторную проверку двух партий семян лесных растений общей массой 100 кг, заготовленные 2021 году в Ингушетии — это 70 кг семян дуба красного и 30 кг ясеня обыкновенного.
Как сообщила пресс-служба Минприроды, повторный анализ проб показал, что семена ясеня обыкновенного по-прежнему соответствуют второму классу качества, а у дуба красного произошло снижение класса качества. Это произошло из-за несоблюдения соответствующих требований при хранении желудей дуба.
«Оценка качества посевного материала, предназначенного для лесовосстановления, является важной составляющей в деятельности по воспроизводству лесов», — отметили в экологическом ведомстве.