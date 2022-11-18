В Ингушетии провели повторную проверку семян лесных растений

Как сообщила пресс-служба Минприроды, повторный анализ проб показал, что семена ясеня обыкновенного по-прежнему соответствуют второму классу качества, а у дуба красного произошло снижение класса качества. Это произошло из-за несоблюдения соответствующих требований при хранении желудей дуба.

«Оценка качества посевного материала, предназначенного для лесовосстановления, является важной составляющей в деятельности по воспроизводству лесов», — отметили в экологическом ведомстве.