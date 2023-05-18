В Ингушетии провели региональные соревнования среди учащихся «Школа безопасности-2023»

Состязания «Школа безопасности-2023» проводились в целях патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности и ЗОЖ, формирования у обучающихся практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В программу мероприятия вошли: «Полоса препятствий», «Комплексное силовое упражнение», «Комбинированная пожарная эстафета, «Конкурсная программа», «Поисково-спасательные работы на акватории».

Соревнования проводились в двух возрастных группах 13-14 и 15-16 лет, под присмотром пожарных и спасателей, а также представителей Центра медицины и катастроф, контролирующих все действия участников, чтобы обошлось без травм.

По итогам соревнований в старшей возрастной группе первое место заняла команда СОШ номер 30 сельского поселения Сагопши, а в младшей — представители общеобразовательной школы номер 12 имени Героя России Ахмеда Котиева из села Инарки Малгобекского района.

Победителям и призерам соревнований были вручены кубки, медали, дипломы и призы.

В МЧС по республики напомнили, что победители региональных соревнований будут представлять Ингушетию на межрегиональных соревнованиях, которые пройдут в этом году в Чечне.