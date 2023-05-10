Турнир

В Ингушетии провели турнир по мини-футболу памяти погибшего в зоне СВО росгвардейца

0

Сотрудники ОМОН «Беркат-Юг» управления войск национальной гвардии по Ингушетии и выпускники двенадцатой школы сельского поселения Инарки Малгобекского района организовали турнир по мини-футболу памяти росгвардейца Джамарзы Яндиева, погибшего в зоне СВО.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в соревнованиях приняли участие команды из сел Пседах, Сагопши и Инарки.

Гостями спортивного мероприятия стали заместитель начальника управления Росгвардии по республике подполковник Андрей Албетков, сослуживцы, а также родные и друзья Яндиева, в том числе его маленький сын.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школьник из Ингушетии в полуфинале конкурса чтецов «Живая классика»
Али Цокаев стал серебряным призером Всероссийских соревнований по вольной борьбе
Глава Назрановского района Ингушетии приобрел водяной насос для жителей села Сурхахи
В Ингушетии открыли аккредитацию для журналистов на всероссийский турнир по дзюдо в Назрани
Ингушский спортсмен Адам Цечоев в тройке лидеров по красивым броскам II этапа Континентальной лиги дзюдо
Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев провел прием граждан
Сотрудники МЧС по Ингушетии навестили ветерана пожарной охраны
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием министра энергетики и ЖКХ республики
«Ангушт» из Малгобека Ингушетии победил волгоградскую «Академию Ротор»
В Ингушетии проходят всероссийские сборы по художественной гимнастике
Пограничники провели торжественный митинг, посвященный Великой Победе

Главное

Яндекс.Метрика

 