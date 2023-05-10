В Ингушетии провели турнир по мини-футболу памяти погибшего в зоне СВО росгвардейца

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в соревнованиях приняли участие команды из сел Пседах, Сагопши и Инарки.

Гостями спортивного мероприятия стали заместитель начальника управления Росгвардии по республике подполковник Андрей Албетков, сослуживцы, а также родные и друзья Яндиева, в том числе его маленький сын.