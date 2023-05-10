В Ингушетии провели турнир по мини-футболу памяти погибшего в зоне СВО росгвардейца
Сотрудники ОМОН «Беркат-Юг» управления войск национальной гвардии по Ингушетии и выпускники двенадцатой школы сельского поселения Инарки Малгобекского района организовали турнир по мини-футболу памяти росгвардейца Джамарзы Яндиева, погибшего в зоне СВО.
Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в соревнованиях приняли участие команды из сел Пседах, Сагопши и Инарки.
Гостями спортивного мероприятия стали заместитель начальника управления Росгвардии по республике подполковник Андрей Албетков, сослуживцы, а также родные и друзья Яндиева, в том числе его маленький сын.