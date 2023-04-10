В Ингушетии провели викторину «Знай свою религию»
Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани была организована республиканская викторина на общие знания основ ислама «Знай свою религию».
Мероприятие состоялось благодаря совместной работе Комитета по делам молодёжи Ингушетии, общественных организаций, Министерства по физической культуре и спорту республики и команды IngVine Food.
В викторине приняли участие представители 10 общественных региональных организаций. Было проведено два тура: общекомандный и одиночный.
В общекомандном зачете вопросы были по следующим направлениям: Коран, хадисы, Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), пророки, сподвижники Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Первое место заняла команда «Ихсан», второе место досталось команде «Ухуд», третье место у команды волонтёров-экологов «Делай!».
В одиночном туре участникам предстояло опробовать себя в чтении Корана. Победителем стала представительница команды «Ухуд».
Победители и участники конкурса получили ценные призы и памятные подарки от организаторов и спонсоров викторины «Знай свою религию».