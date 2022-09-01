Энергоснабжение

В Ингушетии проверили безопасность электроустановок возле образовательных учреждений

0

Перед началом нового учебного года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» провели плановые проверки энергообъектов, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений республики.

Всего энергетики обследовали порядка 80 воздушных линий электропередачи, трансформаторных и распределительных пунктов, питающих школы и детские сады, сообщает пресс-служба компании.

Оборудование электросетевого комплекса проинспектировали на предмет наличия дефектов опор, проводов и соединений. Кроме того, рабочие группы проверили прочность замков, надежность ограждений, а также наличие предупреждающих об опасности информационных знаков и плакатов.

«Профилактика детского электротравматизма — направление, которому «Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание. В этом вопросе допустим только один подход — ответственный и разносторонний. Поэтому в преддверии нового учебного года сотни специалистов реализовали один из пунктов комплексной программы, направленной на сохранение детского здоровья», — отметил первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Помимо рейдов в перечне мероприятий, постоянно реализуемых специалистами энергокомпании в рамках комплексной программы по снижению детского электротравматизма, значатся акции информационного характера. Это уроки, игры и конкурсы, направленные на получение и проверку знаний правил безопасного обращения с электричеством, экскурсии на подстанции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в проекте «Заповедное дело РГО» в Карелии
Юные таланты из Ингушетии приняли участие в Детском культурном форуме
В Ингушетии будут созданы 3D-копии памятников истории и культуры республики
В селе Барсуки Ингушетии заменили два пожарных гидранта на улицах Одесская и Зязикова
Власти Джейрахского района обновили флаги России и Ингушетии на Столовой горе
В Ингушетию прибыла команда специалистов клиники имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета
Директора ГУП в Ингушетии будут судить за хищение свыше 2,2 млн рублей
Сильная жара до 41 градуса ожидается в Ингушетии
Ингушский спортсмен Ислам Мамилов стал серебряным призёром Чемпионата Азии по грэпплингу
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал соавтором гола в матче питерского «Зенита» с воронежским «Факелом»
Молодых творческих людей Ингушетии приглашают в школу межэтнической журналистики

Главное

Яндекс.Метрика

 