В Ингушетии проверили деятельность единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов
Руководящим составом центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по республике проведена проверка всех единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов.
Как сообщат пресс-служба чрезвычайного ведомства, личному составу ЕДДС была оказана методическая помощь по организации оперативного дежурства, реагирования на ЧС и пришествия, а также по другим возникающим в повседневной деятельности вопросам.
«Такие проверки будут проводиться ежеквартально, что позволит повысить эффективность и качество функционирования ЕДДС в современных условиях развития цифровых технологий, а также уровень готовности дежурно-диспетчерского персонала к реагированию на угрозы возникновения и возникновение ЧС и происшествий», — отметил начальник ЦУКС Главного управления Ахмед Евлоев.
В адрес глав администраций муниципалитетов направлены акты проверок с указанием недостатков и сроками их устранения.