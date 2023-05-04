В Ингушетии проверили деятельность единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов

Как сообщат пресс-служба чрезвычайного ведомства, личному составу ЕДДС была оказана методическая помощь по организации оперативного дежурства, реагирования на ЧС и пришествия, а также по другим возникающим в повседневной деятельности вопросам.

«Такие проверки будут проводиться ежеквартально, что позволит повысить эффективность и качество функционирования ЕДДС в современных условиях развития цифровых технологий, а также уровень готовности дежурно-диспетчерского персонала к реагированию на угрозы возникновения и возникновение ЧС и происшествий», — отметил начальник ЦУКС Главного управления Ахмед Евлоев.

В адрес глав администраций муниципалитетов направлены акты проверок с указанием недостатков и сроками их устранения.