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В Ингушетии проверили готовность площадок для проведения акции «Диктант Победы»

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В Малгобеке и Малгобекском районе проверили готовность площадок, где 3 сентября состоится международная акция «Диктант Победы», рассказал газете «Ингушетия» координатор проекта «Историческая память» в республике Беслан Дзейтов.

По его словам, практически на всех площадках подготовка идет к завершению.

Среди пятидесяти площадок по всей республике 4 площадки являются уникальными. Они находятся в Горском кадетском корпусе, в башне Согласия и Ингушском государственном университете в Магасе, а также в Мемориальном комплексе памяти и славы в Малгобеке.

«Осталось решить технические вопросы, такие как правильно рассадить участников, наличие или отсутствии цветного принтера, чтобы при желании участник смог получить сертификат или диплом участника в цветном формате, качество приема сигнала по интернету и другие», — рассказал Дзейтов.

Он также напомнить о том, что при написании диктанта на «отлично» абитуриенты получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ, что является существенным фактором для поступающих в вуз.

Всю информацию об акции «Диктант Победы» можно найти на сайте.

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