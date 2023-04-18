МЧС

В Ингушетии проверили готовность пожарных Малгобекского гарнизона к ЧС

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Представители главка МЧС по Ингушетии проверили готовность подразделений пожарной охраны Малгобекского гарнизона к чрезвычайным ситуациям, в том числе к действиям при ликвидации последствий террористических актов.

Сотрудник чрезвычайного ведомства Тимур Тангиев провел строевой смотр личного состава, также были проведены проверки по безопасной и оперативной эвакуации из здания, отработаны действия при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов.

Сотрудник МЧС Магомед-Башир Ахциев провел беседу с пожарными по профилактике преступлений экстремистской и террористической направленности, и напомнил о нетерпимости к таким видам проявлений среди личного состава, сообщает пресс-служба ведомства.

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