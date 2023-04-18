В Ингушетии проверили готовность пожарных Малгобекского гарнизона к ЧС
Представители главка МЧС по Ингушетии проверили готовность подразделений пожарной охраны Малгобекского гарнизона к чрезвычайным ситуациям, в том числе к действиям при ликвидации последствий террористических актов.
Сотрудник чрезвычайного ведомства Тимур Тангиев провел строевой смотр личного состава, также были проведены проверки по безопасной и оперативной эвакуации из здания, отработаны действия при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов.
Сотрудник МЧС Магомед-Башир Ахциев провел беседу с пожарными по профилактике преступлений экстремистской и террористической направленности, и напомнил о нетерпимости к таким видам проявлений среди личного состава, сообщает пресс-служба ведомства.