В Ингушетии проверили лесопатологическое состояние лесов

Отмечается, что в ходе выборочных рекогносцировочных наблюдений было обследовано более 50 деревьев.

Целью таких мероприятий является своевременное выявление признаков возникновения вредных организмов и повреждений деревьев. Полученные результаты показали удовлетворительное состояние лесных насаждений, говорится в сообщении.