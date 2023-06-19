В Ингушетии проверили лесопатологическое состояние лесов
Лесопатологическое обследование провели специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» в насаждениях Али-Юртовского участкового лесничества, сообщила пресс-служба экологического ведомства.
Отмечается, что в ходе выборочных рекогносцировочных наблюдений было обследовано более 50 деревьев.
Целью таких мероприятий является своевременное выявление признаков возникновения вредных организмов и повреждений деревьев. Полученные результаты показали удовлетворительное состояние лесных насаждений, говорится в сообщении.