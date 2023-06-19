Лесничество

В Ингушетии проверили лесопатологическое состояние лесов

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Лесопатологическое обследование провели специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» в насаждениях Али-Юртовского участкового лесничества, сообщила пресс-служба экологического ведомства.

Отмечается, что в ходе выборочных рекогносцировочных наблюдений было обследовано более 50 деревьев.

Целью таких мероприятий является своевременное выявление признаков возникновения вредных организмов и повреждений деревьев. Полученные результаты показали удовлетворительное состояние лесных насаждений, говорится в сообщении.

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