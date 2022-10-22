Минприроды

В Ингушетии проверят посевные качества семян лесных деревьев

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В Ингушетии начат предварительный анализ посевных качеств семян лесных растений перед началом их массовой заготовки в лесном фонде республики, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«С начала октября 2022 года специалистами Филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Чеченской Республики» проводят предварительный анализ посевных качеств семян лесных растений перед началом их массовой заготовки в лесном фонде Ингушетии и ЧР. В лаборатории филиала приняли на предварительный анализ 12 проб семян лесных растений для проверки их посевных качеств», — говорится в сообщении.

После получения результатов анализа семян центром защиты леса разосланы письма по лесничествам с рекомендациями о заготовке семян на конкретных лесных участках, откуда и были собраны пробы для предварительного анализа семян.

Стоит отметить, в 2022 году в рамках годового плана в лабораторию ЦЗЛ должны поступить не менее 10-15 средних образцов (проб) от 1100 килограмм семян лесных растений от Минприроды Ингушетии и Минприроды ЧР.

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