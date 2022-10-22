В Ингушетии проверят посевные качества семян лесных деревьев

«С начала октября 2022 года специалистами Филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Чеченской Республики» проводят предварительный анализ посевных качеств семян лесных растений перед началом их массовой заготовки в лесном фонде Ингушетии и ЧР. В лаборатории филиала приняли на предварительный анализ 12 проб семян лесных растений для проверки их посевных качеств», — говорится в сообщении.

После получения результатов анализа семян центром защиты леса разосланы письма по лесничествам с рекомендациями о заготовке семян на конкретных лесных участках, откуда и были собраны пробы для предварительного анализа семян.

Стоит отметить, в 2022 году в рамках годового плана в лабораторию ЦЗЛ должны поступить не менее 10-15 средних образцов (проб) от 1100 килограмм семян лесных растений от Минприроды Ингушетии и Минприроды ЧР.