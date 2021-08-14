В Ингушетии проверят техническое состояние общественного транспорта после трагедии в Воронеже

Поводом послужила трагедия, произошедшая 12 августа в Воронеже, где произошел взрыв в пассажирском автобусе марки ПАЗ, в результате которой погибли и ранены люди. По одной из версий причин происшествия является взрыв газового оборудования.

Вице-премьер считает, что проверке технического состояния общественного транспорта нужно уделить первоочередное внимание. «Никакие деньги не стоят человеческой жизни. Мы найдем средства для необходимых контрольных мероприятий, которые вами должны быть проведены в ближайшее время», — сказал Евлоев, обращаясь к руководителям профильных ведомств.

В числе его поручений также организация выездной комиссии во взаимодействии с представителями муниципалитетов для проверочных мероприятий, а также проведение разъяснительной работы с жителями республики, предоставление информации по газозаправочным станциям, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Между тем, по информации начальника отдела развития транспортного комплекса Джамалейла Костоева, в регионе задействовано порядка 1600 единиц пассажирского автотранспорта различного класса, из которых 157 — находится в ведении ГУП «Ингушавтотранс». На всех установлено газобаллонное оборудование. Предприятие является головным в области пассажирских перевозчиков и совместно с другими обслуживает 77 маршрутов различных направлений.

Он также добавил, что в целях контроля за работой транспортных средств было приобретено прикладное программно-технологическое обеспечение мониторинга транспорта «Транснавигация». Так, количество оборудованного системой ГЛОНАСС транспорта составляет 91 автомашина.

Технический надзор транспортных перевозок осуществляется МТУ Ространснадзор и отделом УГИБДД МВД по республике, плановые проверки ими проводятся ежегодно.