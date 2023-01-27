В Ингушетии проводили очередную группу добровольцев в зону СВО
Из Ингушетии на полигон «Тарское» Южного военного округа отправилась очередная группа добровольцев из семи человек.
В течение 21 дня они будут проходить подготовку, слаживание и по окончании формирования роты отправятся в зону проведения СВО. Каждому добровольцу предоставлен полный комплект необходимой экипировки, включая средства защиты.
Как подчеркнули в военном комиссариате республики, в планах командования — формирование и подготовка разведывательно-штурмовой роты для отправки в зону СВО, а также батальона «Беркут» на базе Троицкого гарнизона 503-го мотострелкового полка.