В Ингушетии проводили очередную группу добровольцев в зону СВО

В течение 21 дня они будут проходить подготовку, слаживание и по окончании формирования роты отправятся в зону проведения СВО. Каждому добровольцу предоставлен полный комплект необходимой экипировки, включая средства защиты.

Как подчеркнули в военном комиссариате республики, в планах командования — формирование и подготовка разведывательно-штурмовой роты для отправки в зону СВО, а также батальона «Беркут» на базе Троицкого гарнизона 503-го мотострелкового полка.