В Ингушетии проводили военнослужащих и передали им подарки от школьников

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В отправочном пункте военкомата Ингушетии члены волонтёрского движения «Мы вместе» при поддержке правительства региона передали экипировку для военнослужащих, а также подарки и письма от школьников, сообщается в Телеграмм-канале правительства республики.

«Для поднятия морального духа представителями волонтёрского движения #МыВместе в отправочном пункте военкомата Ингушетии при поддержке правительства региона были переданы экипировочные наборы для военнослужащих, а также конверты и письма от школьников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все бойцы ранее уже служили в рядах российской армии, имеют военные специальности.

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