В Ингушетии проводили военнослужащих и передали им подарки от школьников

«Для поднятия морального духа представителями волонтёрского движения #МыВместе в отправочном пункте военкомата Ингушетии при поддержке правительства региона были переданы экипировочные наборы для военнослужащих, а также конверты и письма от школьников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все бойцы ранее уже служили в рядах российской армии, имеют военные специальности.