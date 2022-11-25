В Ингушетии проводили военнослужащих и передали им подарки от школьников
В отправочном пункте военкомата Ингушетии члены волонтёрского движения «Мы вместе» при поддержке правительства региона передали экипировку для военнослужащих, а также подарки и письма от школьников, сообщается в Телеграмм-канале правительства республики.
«Для поднятия морального духа представителями волонтёрского движения #МыВместе в отправочном пункте военкомата Ингушетии при поддержке правительства региона были переданы экипировочные наборы для военнослужащих, а также конверты и письма от школьников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все бойцы ранее уже служили в рядах российской армии, имеют военные специальности.