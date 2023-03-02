В Ингушетии проводится дополнительная вакцинация детей от полиомиелита

Дополнительная иммунизация — кампания, проводимая в два тура с интервалом 4 недели в дополнение к плановой вакцинации населения, целью которой является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции, отметили в управлении Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве напомнили, что в регионе такое мероприятие в крайний раз было проведено в 2011 году среди детей до 14 лет.

«Любая вакцинация намного безопаснее, чем заболевание серьезной инфекцией. Организм ребенка еще не совершенен, его защитные функции только формируются, настраиваются. Именно поэтому борьба с опасной инфекцией может закончиться для незащищенного ребенка трагически. А в случае с полиомиелитом чрезвычайно высок риск пожизненной инвалидизации», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Средства на проведение дополнительной иммунизации выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Ранее министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев сообщил, что медучреждениях, школах и детских садах региона открыт 231 пункт для проведения дополнительной вакцинации. Первый тур мероприятия проходит с 27 февраля по 5 марта, второй запланирован на 3-9 апреля текущего года.