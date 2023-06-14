В Ингушетии проводится конкурс на лучшее ЛПХ

Как сообщили в аграрном ведомстве региона, принять участие в нём может каждый, кто ведет личное подсобное хозяйство. Конкурс пройдет в два этапа.

На первом этапе, который продлится до 27 июня текущего года, проведут оценку и отбор участников конкурса на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа.

На втором этапе — с 1 июля по 27 июля 2023 года, пройдёт оценка участников второго этапа для определения победителей конкурса.

Отмечается, что заявки принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов.

Для участия в первом этапе конкурса граждане представляют администрации анкету, согласованную с властями сельского поселения или городского округа с приложением следующих документов:

1. Характеристика личного подсобного хозяйства (в произвольной форме) с приложением фото и видео;

2. Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев до подачи анкеты на конкурс;

3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном порядке;

4. Справка о составе семьи, полученная в администрации муниципального образования.

Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема заявок имеют право отозвать свою заявку на участие посредством предоставления соответствующего письменного обращения. Отозванные заявки в числе заявок, представленных на участие в конкурсе, не учитываются. Материалы, представленные позже срока приёма заявок, не рассматриваются.

Комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тысяч рублей. Телефон для справок: 8(8732)22-59-10.