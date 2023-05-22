В Ингушетии проводится месячник детской электробезопасности

Энергетики рассказывают в образовательных учреждениях региона о правилах поведения с электричеством в быту и вблизи объектов повышенной опасности на улице.

«Профилактическая работа нашими специалистами проводится круглый год, однако в преддверии летних каникул, когда дети гораздо больше времени будут проводить на улице, мы уделяем направлению повышенное внимание», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Один из уроков в рамках инициативы прошел в школе № 3 г. Назрани. Занятие для вторых классов провел мастер Назрановского участка городских электрических сетей Адам Хутиев.

Энергетик пояснил детям, что нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций, пользоваться неисправными электроприборами, подходить к оборванному проводу ближе чем на 8 метров и о многих других смертельно опасных «нельзя».

Вторую часть урока специалист посвятил «умному» энергопотреблению. Главный посыл подрастающему поколению — эффективное использование ресурса способствует не только значительной экономии денежных средств, но и помогает сохранить природные богатства и продлить срок службы бытовых приборов. Ребята решали ситуационные задачи, предлагали свои идеи по экономии и составляли список советов, которые помогут меньше тратить электроэнергии в школе и дома.

В завершение занятия дети получили красочные памятки «Береги жизнь», которые помогут закрепить полученные знания, расписания и книжные закладки.

Мероприятия в рамках месячника электробезопасности пройдут во всех районах региона.