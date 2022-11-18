В Ингушетии проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

В мероприятии принимают участие учащиеся 7-11-х классов, успешно выступившие на школьных этапах олимпиады 2022 и 2021 годов.

Цель олимпиады — выявление и развитие у ребят творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также пропаганда научных знаний. В Ингушетии олимпиада проводится по 23 предметам и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный — всероссийский финал.

Напомним, победитель и призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступить в любой вуз без экзаменов по профильному направлению.