В Ингушетии проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

0

В Ингушетии проходит муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, который продлится до конца декабря текущего года.

В мероприятии принимают участие учащиеся 7-11-х классов, успешно выступившие на школьных этапах олимпиады 2022 и 2021 годов.

Цель олимпиады — выявление и развитие у ребят творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также пропаганда научных знаний. В Ингушетии олимпиада проводится по 23 предметам и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный — всероссийский финал.

Напомним, победитель и призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступить в любой вуз без экзаменов по профильному направлению.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее Ингушетии проводятся адаптированные экскурсии для незрячих
Ингушские школьники приняли участие в олимпиаде «Символы России. Петр I»
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки ученого и художника Хасолта Акиева
Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие в форуме «Сталинградские высоты»
Полицейские в городе Назрани Ингушетии обнаружили «закладки» с героином
Правоохранители Ингушетии проводят проверку после наезда на несовершеннолетнего пешехода
Ансамбль национальной гвардии России исполнил в Назрани ингушские мелодии
На олимпиаду «Я — профессионал» поступило около 700 заявок из Ингушетии
Сотрудники ОФСИН по Ингушетии навестили ветеранов уголовно-исполнительной системы
35 работ на премию Росприроднадзора представили дети из Ингушетии
В Ингушетии установили инсинератор для утилизации биологических отходов

Главное

Яндекс.Метрика

 