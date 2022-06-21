В Ингушетии проводится набор на военную службу в мотострелковый полк

«Сроки контрактов: краткосрочный (1-6 мес.), долгосрочный (3-5 лет). Денежное довольствие в Республике Ингушетия от 28 тыс. руб., при участии в специальной военной операции от 300 тыс. рублей, большой пакет социальных льгот, выслуга один год за полтора, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при участии в специальной военной операции: выслуга один год за три, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12,5 млн руб.

«Упрощённая форма оформления. Требования к кандидатам: категория годности здоровья «А, Б», служба в армии (не служившие только с высшим и средним специальным военным образованием)», — добавили в муниципалитете.

Оформление проходит в военкомате Малгобека и Малгобекского района, справки по телефону: 8 922 745-38-91.