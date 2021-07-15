В Ингушетии проводится набор резервистов для пребывания в мобилизационном людском резерве

Под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в резерве.

Граждане, пребывающие в резерве, являются резервистами и имеют права и обязанности, устанавливаемые федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Финансовое обеспечение предусматривает выплату денежного довольствия.

Гражданам, изъявившим желание заключить контракт, необходимо обратиться в военный комиссариат Сунженского района (к начальнику отделения Куркиеву Р. А., тел. 8-922-43-10-697).