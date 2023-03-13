Профилактика наркомании

В Ингушетии проводится первый этап антинаркотической акции

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С 13 по 24 марта в Ингушетии проводится первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», информирует пресс-служба МВД по региону.

Цель акции — привлечение внимания общественности к проблеме, противодействие незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка значимой информации, оказание помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Жителей республики призывают сообщать о местах сбыта наркотиков и притонах. «Телефон доверия»: 8 (8734) 55-04-99.

Также можно позвонить в дежурную часть МВД по республике: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28.

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