В Ингушетии проводится первый этап антинаркотической акции

Цель акции — привлечение внимания общественности к проблеме, противодействие незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка значимой информации, оказание помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Жителей республики призывают сообщать о местах сбыта наркотиков и притонах. «Телефон доверия»: 8 (8734) 55-04-99.

Также можно позвонить в дежурную часть МВД по республике: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28.