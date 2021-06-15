Профилактика наркомании

В Ингушетии проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2021»

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С 15 июня на территории Ингушетии начинается первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мероприятие проводится в целях предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих мака, конопли и других наркосодержащих растений.

В МВД призвали граждан принять активное участие в операции и напомнили, что согласно ст. 231 УК России незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа (до трехсот тысяч рублей), исправительных работ, лишения свободы (на срок от двух до восьми лет).

Еще две статьи, 228 и 228.1, устанавливают уголовную ответственность в виде лишения свободы (от трех лет) за незаконное приобретение, хранение, перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота или культивирования наркотических средств и функционирования наркопритонов, можно сообщить в дежурную часть МВД по региону по номерам телефонов: 55-20-06, 55-01-54, а также по телефону доверия — 55-04-99.

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