В Ингушетии проводится проверка после смерти женщины от отравления угарным газом

По данным следствия утром 26 февраля года в Ингушскую республиканскую больницу доставлена 61-летняя жительница города Назрани с признаками термических ожогов. По предварительной информации ожоги женщина получила в результате хлопка бытового газа по месту своего жительства. В настоящее время ее состояние врачами оценивается как тяжелое, нестабильное.

Вечером того же дня поступило сообщение о доставлении в указанную больницу тела 25-летней жительницы сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района республики. По предварительной информации смерть потерпевшей наступила в результате отравления угарным газом вследствие ненадлежащей работы вытяжки газовой колонки, установленной в ванной комнате частного дома.

По данным фактам следователями следственных отделов по городам Назрани и Малгобеку проводятся проверки в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК России, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.