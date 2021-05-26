В Ингушетии проводят капремонт дорог, связывающих республику с соседними регионами

Уже завершен второй этап обновления автодороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» протяженностью 4,64 км до административной границы с Северной Осетией. До проведения реконструкции покрытие объекта характеризовалось как изношенное и частично разрушенное, не соответствующее нормативным требованиям.

К настоящему моменту проведены работы по фрезерованию старого покрытия, укладке асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, установке знаков, дорога размечена термопластиком. Полная реализация проекта обеспечит Ингушетию кратчайшим автомобильным сообщением с Кабардино-Балкарией.

Реконструкцию шоссе, ведущего из Зязиков-Юрта в чеченский Горагорск, планируется завершить к 2023 году. Но уже в этом году будет обновлен участок в 3,5 км из 16 км. Здесь предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя, 5 и 7 см, и дорожной одежды — тоже в 2 слоя по 20 см.

Подрядчиками будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения конструкций, светофорные объекты типа Т-7, автопавильоны, нанесена дорожная разметка термопластиком и обустроены тротуары. В данный момент состояние дороги определяется как крайне неудовлетворительное.

Также «Ингушавтодор» намеревается в середине лета приступить к строительству подъездной дороги к администрации сельского поселения Даттых от федеральной трассы «Кавказ» через Нестеровское, Алкун Сунженского района, Таргим и Чми Джейрахского района. Общая протяженность полотна — 17 км.

На участке предполагается проведение полного комплекса дорожных работ, в том числе создание 60 примыканий и съездов. Введение в эксплуатацию этой дороги имеет важное стратегическое значение для республики. Она необходима для того, чтобы связать отдаленное возрождающееся село с внешними дорогами общей сети и обеспечить удобное и безопасное транспортное сообщение.