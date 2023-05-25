В Ингушетии проводят профилактическую работу в преддверии открытия летних лагерей

Одну из таких встреч с руководителями пришкольных лагерей республики в центре образования г. Магаса провёл инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Яхья Темурзиев.

Как сообщили в МЧС по региону, инспектор Государственного пожарного надзора призвал руководителей лагерей не пренебрегать правилам пожарной безопасности на подведомственных объектах, где во время летних каникул будут отдыхать дети. Продолжая беседу, представитель МЧС напомнил алгоритм действий в случае пожара, показал, как пользоваться огнетушителем, и напомнил номера телефонов экстренных служб.