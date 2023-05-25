В Ингушетии проводят профилактическую работу в преддверии открытия летних лагерей

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В преддверии открытия летних оздоровительных учреждений инспекторами Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ингушетии проводится профилактическая работа с руководителями пришкольных лагерей республики.

Одну из таких встреч с руководителями пришкольных лагерей республики в центре образования г. Магаса провёл инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Яхья Темурзиев.

Как сообщили в МЧС по региону, инспектор Государственного пожарного надзора призвал руководителей лагерей не пренебрегать правилам пожарной безопасности на подведомственных объектах, где во время летних каникул будут отдыхать дети. Продолжая беседу, представитель МЧС напомнил алгоритм действий в случае пожара, показал, как пользоваться огнетушителем, и напомнил номера телефонов экстренных служб.

 

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