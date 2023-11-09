Водоснабжение

В Ингушетии проводятся работы для обеспечения водой жителей отдаленного села Аршты

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В сельском поселении Чемульга бурят артезианскую скважину для того, чтобы обеспечить жителей соседнего населенного пункта Аршты.

Отмечается, что люди там долгое время испытывают трудности из-за постоянной нехватки воды. В жаркое время года в село был организован подвоз живительной влаги. В настоящее время источник воды в Аршты — это накопитель, который расположен на самой высокой точке села. В нем грунтовая вода накапливается 4 дня, потом ее пускают по трубам для потребителей. И каждый четвертый день для местных жителей — праздничный. Наполняют свои колодцы и запасаются водой для скота. А некоторые жители ходят по воду к роднику.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, предстоит бурение до нужной глубины, после чего будет проложен магистральный водопровод к накопителю в селе Аршты. Водой необходимо обеспечить около двух тысяч людей, или 149 подворий.

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