В Ингушетии проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации бахчевых культур
Роспотребнадзор по Ингушетии совместно со специалистами регионального Россельхознадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в очередной раз провёл рейдовые мероприятия в Назрани по проверке соблюдения требований санитарного законодательства при реализации и хранении арбузов и дынь, завозимых в республику из сопредельных регионов.
По итогам рейдов возбуждены административные дела в отношении нарушителей. Как сообщило газете «Ингушетия» надзорное ведомство региона, в ходе проводимых мероприятий специалистами Центра гигиены и эпидемиологии были отобраны бахчевые культуры для лабораторных исследований. Кроме того, специалистами управления Роспотребнадзора проводилась разъяснительная работа с продавцами и покупателями по вопросам качества и безопасности сезонной овощной продукции и правилам хранения и реализации.
Мероприятия по контролю над реализацией арбузов и дынь на территории республики продолжаются.