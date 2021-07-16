В Ингушетии проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации бахчевых культур

По итогам рейдов возбуждены административные дела в отношении нарушителей. Как сообщило газете «Ингушетия» надзорное ведомство региона, в ходе проводимых мероприятий специалистами Центра гигиены и эпидемиологии были отобраны бахчевые культуры для лабораторных исследований. Кроме того, специалистами управления Роспотребнадзора проводилась разъяснительная работа с продавцами и покупателями по вопросам качества и безопасности сезонной овощной продукции и правилам хранения и реализации.

Мероприятия по контролю над реализацией арбузов и дынь на территории республики продолжаются.