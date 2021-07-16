Рейд

В Ингушетии проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации бахчевых культур

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Роспотребнадзор по Ингушетии совместно со специалистами регионального Россельхознадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в очередной раз провёл рейдовые мероприятия в Назрани по проверке соблюдения требований санитарного законодательства при реализации и хранении арбузов и дынь, завозимых в республику из сопредельных регионов.

По итогам рейдов возбуждены административные дела в отношении нарушителей. Как сообщило газете «Ингушетия» надзорное ведомство региона, в ходе проводимых мероприятий специалистами Центра гигиены и эпидемиологии были отобраны бахчевые культуры для лабораторных исследований. Кроме того, специалистами управления Роспотребнадзора проводилась разъяснительная работа с продавцами и покупателями по вопросам качества и безопасности сезонной овощной продукции и правилам хранения и реализации.

Мероприятия по контролю над реализацией арбузов и дынь на территории республики продолжаются.

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