В Ингушетии проводятся рейды для обеспечения надежного электроснабжения региона

В период подготовки сетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду вопрос своевременных и полных расчетов за использованную электроэнергию становится еще более актуальным. Чтобы вернуть средства, предназначенные для развития отрасли, специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» проводят активные рейдовые мероприятия.

«Своевременная оплата потребленной электроэнергии означает обеспечение функционирования отрасли. Мы ведь все понимаем, что для комфорта и безопасности каждого энергетики должны гарантировать надежное электроснабжение домовладений, лечебных и образовательных учреждений, органов правопорядка, предприятий и заводов. Но это невозможно без безусловного соблюдения платежной дисциплины. К тем, кто отказывается выполнять договорные обязательства перед гарантирующим поставщиком, будем применять меры адресно во время контрольных выездных мероприятий», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Очередной рейд энергетики провели вместе со съемочной группой национального телевидения по улице Абадиева в городе Назрани. Жители участка задолжали энергокомпании более двух миллионов рублей. Рабочая группа провела контрольный съем показаний приборов учета, проверку целостности пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи. Злостным неплательщикам специалисты рассказали об опасности самовольного подключения к сетям, разъяснили меры ответственности за несвоевременное внесение платежей и последствия недисциплинированности.

В итоге часть потребителей оплатила счета на месте, сократив общую сумму задолженности по улице на порядка 60 тыс. рублей. Четыре абонента были обесточены за бездоговорное потребление электроэнергии, еще четверо предоставили все документы для открытия лицевого счета и избежали крайней меры.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.