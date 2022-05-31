В Ингушетии пройдет акция «Надень народное на День России»
В День России Ингушетия примет участие во Всероссийской акции «Надень народное на День России», которая будет проходить в рамках Года культурного наследия и Международного десятилетия языков коренных народов, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Акция призвана подчеркнуть красоту и уникальность народного костюма, своеобразие национальных культур разных народов, важность сохранения традиций, создать особую атмосферу в праздничный день на улицах населенных пунктов, представив людей самого разного возраста в традиционных национальных костюмах или современных костюмах с этническими элементами.
Акция пройдет в очном формате и в социальных сетях. Участникам предлагается 12 июня 2022 года выкладывать на своих страницах фотографии в народных костюмах с хештегами #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии.