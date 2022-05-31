Акция

В Ингушетии пройдет акция «Надень народное на День России»

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В День России Ингушетия примет участие во Всероссийской акции «Надень народное на День России», которая будет проходить в рамках Года культурного наследия и Международного десятилетия языков коренных народов, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Акция призвана подчеркнуть красоту и уникальность народного костюма, своеобразие национальных культур разных народов, важность сохранения традиций, создать особую атмосферу в праздничный день на улицах населенных пунктов, представив людей самого разного возраста в традиционных национальных костюмах или современных костюмах с этническими элементами.

Акция пройдет в очном формате и в социальных сетях. Участникам предлагается 12 июня 2022 года выкладывать на своих страницах фотографии в народных костюмах с хештегами #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии.

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