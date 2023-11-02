Акция

В Ингушетии пройдет акция «Ночь искусств»

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В Ингушетии в очередной раз состоится всероссийская акция «Ночь искусств», сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального Минкультуры.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани акция пройдет 3 ноября с 12 до 22 часов. Участников ждут обзоры видеовыставки ко Дню народного единства «Вместе целая страна» и фотодокументальной выставки об учителях «Профессия, что всем дает начало».

С 15:30 до 16:15 мск для школьников прочитают лекции «Силуэт преподавателя на фоне истории», в 16:30 мск начнется интеллектуальная игра «Страна самоцветов», посвященная культурному наследию народов России, а в 18 часов состоится кинопоказ фильмов о культуре и традициях российских народов.

Также к акции «Ночь искусств» присоединится Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Здесь для посетителей подготовлена выставка «Навеки вместе», которая продлится до 6 ноября. А 4 ноября состоится день открытых дверей с бесплатными экскурсиями по действующим в музее экспозициям.

Как рассказал собеседник, цель акции — популяризация искусства и культуры среди молодежи и взрослого населения, развитие их творческих способностей и культурных интересов.

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