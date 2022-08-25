Акция

В Ингушетии пройдет акция «Поделись своим знанием»

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Ингушетия присоединится к Всероссийской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты», которая пройдет с 1 по 9 сентября, сообщила пресс-служба Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева.

Организаторами проекта являются Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом «Знание». Акция будет проходить во всех регионах России.

Участниками акции могут стать эксперты в сфере образования, культуры, спорта, экономики, права, технологий, бизнес-индустрии и коммерческого сектора, которые могут рассказать школьникам и студентам просто и интересно о сложных научных теориях, концепциях, событиях и фактах.

Основными темами акции являются история, наука и технологии, профориентация, культура и искусство, здоровье и спорт, медиа и маркетинг, экология и благотворительность и др.

Цель акции — показать возможности каждого человека в личностном и профессиональном развитии, поделиться полезными знаниями из различных сфер деятельности и рассказать молодежи историческую правду о нашей стране, ее достижениях и перспективах развития.

Подробнее об акции можно узнать на сайте Российского общества «Знание».

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