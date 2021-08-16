Акция

В Ингушетии пройдет акция «Российская ленточка»

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Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова 20 августа примут участие во всероссийской молодежной акции «Российская ленточка», сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие посвящено Дню Российского флага, в его ходе работники музея поздравят жителей республики с праздником и вручат им ленточки цвета российского триколора.

«Акция «Российская ленточка» символизирует единение народа, уважение к своей стране и гордость за нее. Мероприятие направлено не только на патриотическое воспитание, но и на повышение социальной и гражданской активности молодежи и подрастающего поколения», — отмечают организаторы и приглашают всех желающих принять участие в акции.

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