В Ингушетии пройдет благотворительный концерт в поддержку семей мобилизованных

Для зрителей выступят известные артисты и коллективы: Роза Ахциева, Любовь Барахоева, Хава Евлоева, Зара Базоркина, Алина Мусиева, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев, Мовсар Аксагов, Лолита Хашагульгова, Мекка Барахоева, Абдулла Балаев, Хадижа Бекова, вокально-инструментальная группа «Ритм сердца», женская вокальная группа «Дека илли».

Все вырученные средства будут переданы семьям мобилизованных.

Билеты можно приобрести в кассах Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева и на Яндекс.Афиша.

Справки по телефонам: 8 (928) 730 67 85 и 8 (928) 790 73 72.

Организаторы мероприятие — министерство культуры и государственная филармония республики.