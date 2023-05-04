В Ингушетии пройдет чемпионат республики по боксу
С 10 по 13 мая в республиканской спортивной школе олимпийского резерва по боксу будет проходить чемпионат Ингушетии среди мужчин.
Как сообщили в Федерации бокса региона, участниками соревнований станут спортсмены из различных городов и районов республики.
Боксеры-мужчины в возрасте от 19 до 40 лет будут состязаться в 13 весовых категориях.
Отмечается, что турнир является этапом отбора на чемпионат СКФО по боксу, который пройдет с 12 по 18 июня 2023 года в Грозном.