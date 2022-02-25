Экология

В Ингушетии пройдет декада экологических субботников

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В Ингушетии с 26 февраля начнется декада экологических субботников по популяризации добровольчества в сфере защиты окружающей среды, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Приводить в порядок регион будут эковолонтеры. Инициаторами проведения региональной экологической декады выступили Минприроды и Коммолодёжи Ингушетии», — говорится в сообщении.

Принять участие может каждый житель республики, для участия необходимо пройти регистрацию на специальной платформе.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Минприроды региона.

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