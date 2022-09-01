В Ингушетии пройдет эколого-патриотическая акция «Лес Победы»

В рамках субботника запланировано проведение эколого-патриотической акции «Лес Победы», в ходе нее будут высажены деревья на территории региона в память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минприроды Ингушетии.

Отмечается, что в мероприятии планируется участие руководства республики, представителей муниципалитетов, министерств и ведомств. Приглашаются все желающие, для участников будет подготовлен необходимый инвентарь, в том числе полиэтиленовые пакеты и перчатки.

Организатором субботника является Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».