Субботник

В Ингушетии пройдет эколого-патриотическая акция «Лес Победы»

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3 сентября Ингушетия присоединится к экологическому субботнику «Зеленая Россия», цель которого — объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание.

В рамках субботника запланировано проведение эколого-патриотической акции «Лес Победы», в ходе нее будут высажены деревья на территории региона в память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минприроды Ингушетии.

Отмечается, что в мероприятии планируется участие руководства республики, представителей муниципалитетов, министерств и ведомств. Приглашаются все желающие, для участников будет подготовлен необходимый инвентарь, в том числе полиэтиленовые пакеты и перчатки.

Организатором субботника является Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

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