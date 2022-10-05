В Ингушетии пройдет фестиваль исполнителей на национальных инструментах имени Клавдии Евлоевой

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В Ингушетии готовятся к республиканскому фестивалю исполнителей на национальных инструментах имени заслуженной артистки России Клавдии Ахметовны Евлоевой.

Как сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества, мероприятие запланировано провести 8 декабря.

Также, по словам собеседника, ко дню рождения прославленной ингушской гармонистки, певицы, композитора и хореографа — постановщика танцев состоится вечер памяти К. А. Евлоевой.

Клавдия (Рая) Ахметовна Евлоева родилась 9 декабря 1945 года вдали от родины, но со временем стала ярким явлением в ингушской национальной культуре. Сегодня Республиканский дом народного творчества Ингушетии носит ее имя.

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