Юнармия

В Ингушетии пройдет финал военно-спортивной игры «Победа»

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В Ингушетии завершились отборочные соревнования военно-спортивной игры «Победа», рассказал нашей газете представитель регионального штаба «Юнармии».

По его словам, в результате соревнований среди образовательных учреждений городов Назрани и Магаса в финал вышли команды назрановской школы № 3 и магасского лицея-детского сада.

На втором месте — седьмая школа Назрани и вторая школа Магаса, третье место разделили команды Назрановских первой и 13-й школ.

Собеседник сообщил, что финал игры «Победа» состоится завтра, 17 мая, на базе Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в городе воинской славы Малгобеке.

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