В Ингушетии пройдет III тур дополнительной иммунизации детей против полиомиелита

Ранее два тура вакцинации детей от 3 месяцев до 9 лет 11 месяцев 29 дней прошли с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля, с охватом 62,3% от подлежащих иммунизации (72621 человек) в первом и 90,3% во втором.

Целью кампании по дополнительной иммунизации является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения распространения полиовирусов. Вакцина применяется с начала 60-х годов XX века сначала в виде драже, потом — капелек розового цвета. Опыт применения показал ее хорошую переносимость и свидетельствует о высоком иммунитете, который формируется у человека после ее использования.

В некоторых случаях, таких как наличие противопоказаний против вакцинации ОПВ, в закрытых детских организациях, не привитым ранее детям вне зависимости от возраста, вводят инактивированную вакцину.

В управлении напомнили, что благодаря целенаправленной массовой иммунизации детей против полиомиелита, Россия в 2002 году в составе Европейского региона сертифицирована как страна, свободная от полиомиелита, сохраняя свой статус в течение истекших 20 лет.

Вместе с тем, в последние годы в Ингушетии отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита, что связано со значительным количеством отказов от профилактических прививок. Снижение уровня коллективного иммунитета к полиомиелиту ведет к высокому риску эпидемиологических осложнений, а также в условиях активной внешней и внутренней миграции населения, создает риски появления и распространения полиовирусов как на территории республики, так и на всей территории страны.

Управление Роспотребнадзора по региону обращается к родителям с просьбой принять активное участие в данном мероприятии и не отказываться без основания от проведения профилактических прививок, приняв во внимание, что данное мероприятие проводится с целью укрепления, как персонального иммунитета каждого привитого ребенка, так и созданию высоко уровня иммунной прослойки (коллективного иммунитета) среди населения республики к очень опасному для жизни детей заболеванию — полиомиелиту.