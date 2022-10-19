В Ингушетии пройдет IV Международный высокогорный марафон «Джейрах»

В четвертый раз высокогорный марафон пройдет в Джейрахском районе республики. Стартово-финишный городок расположится в курортном поселке Армхи, откуда будет дан старт забега.

Как сообщили в Комтуризма региона, в этом году на событии ожидают свыше 200 участников из разных регионов страны. Марафон пройдет в течение двух дней, 4 и 5 ноября. Так, 4 ноября пройдет регистрация и старт дистанции «Ляжгинский водопад». Это небольшой забег на 1,6 км к красивейшему водопаду Ингушетии. В основной день события, воскресенье, побегут участники 4-х дистанций: 4 км — «Армхи»; 10 км; 21,1 км; 42 км — «Вовнушки». Также пройдёт бесплатный забег на 700 метров для детей.

Отмечается, что участникам нужно будет преодолеть затяжные подъемы и не менее захватывающие спуски. На разных дистанциях предстоит бежать среди отвесных стен Скалистого хребта и множества хорошо сохранившихся памятников архитектуры средневекового ингушского зодчества. Это настоящая «беговая» экскурсия в музее под открытым небом.

Участников, успешно преодолевших свои дистанции, ждет медаль финишера, поддержка зрителей и питание на финише. Победители и призеры всех забегов получат подарки от организаторов и партнеров проекта.

Напомним, асфальтовый марафон «Джейрах» пройдет при поддержке Комитета по туризму Республики Ингушетия. Помимо привлечения внимания к туристическому потенциалу уникального горного региона, организаторы преследуют еще одну важную цель — рассказать о неповторимой культуре, гостеприимстве и образе жизни населения республики.