Чемпионат

В Ингушетии пройдет IX региональный чемпионат профмастерства Worldskills Russia

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С 7 по 11 февраля в Ингушетии пройдет IX региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), сообщил газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона.

«Соревнования пройдут на шести базовых площадках по 20 компетенциям. Основными площадками будут Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж имени Тугана Цурова, Назрановский аграрный техникум, колледж сервиса и быта, Ингушский политехнический, Пожарно-спасательный, Назрановский политехнический колледжи», — сказал собеседник.

На состязаниях выберут лучших по строительно-облицовочным работам, веб-дизайну, бухучету, электромонтажу, пчеловодству и войлочному искусству (истинг), ветеринарии и т. д.

Церемония открытия и закрытия чемпионата состоится на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа 7 и 11 февраля.

Также запланирована пресс-конференция с организаторами данных соревнований.

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