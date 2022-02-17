Конкурс

В Ингушетии пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников культуры

0

В Ингушетии состоится республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников культуры, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Конкурс проводится в соответствии с распоряжением регионального правительства в рамках реализации мероприятий по празднованию 30-летия со дня образования Республики Ингушетия, а также в целях повышения престижа профессии работника культуры и стимулирования профессионального роста.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший актер», «Лучший библиотекарь» и «Лучший музейный работник».

Прием заявок на участие в конкурсе стартует 1 марта и продлится до 1 апреля 2022 года. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки и подведет итоги в период с З по 20 апреля. Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках праздничного концерта, посвященного празднику Весны и Труда, 1 мая. Победители получат дипломы и ценные подарки.

Подробная информация размещена на сайте.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в скором времени откроются прямые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень
Председателем комитета по делам молодежи Ингушетии назначен экологический активист
Ингушская прокуратура добилась закрытия сайтов с нецензурной бранью
Ингушских студентов приглашают стать участниками программы стажировок Русского географического общества
Юниоры из Ингушетии стали призерами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе
Более 100 мероприятий запланировано в Ингушетии к 30-летию республики
В Назрани Ингушетии до конца 2022 года появится новый сквер
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Декады родного языка и литературы проходит книжная выставка «Бека, са мотт!»
Учреждения ОФСИН России по Ингушетии были подвергнуты прокурорской проверке
Объём продукции предприятия «Молоко Ингушетии» достигает 14 тонн в сутки
Школьникам сельского поселения Али-Юрт Ингушетии рассказали о культуре и быте предков

Главное

Яндекс.Метрика

 