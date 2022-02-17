В Ингушетии пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников культуры

Конкурс проводится в соответствии с распоряжением регионального правительства в рамках реализации мероприятий по празднованию 30-летия со дня образования Республики Ингушетия, а также в целях повышения престижа профессии работника культуры и стимулирования профессионального роста.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший актер», «Лучший библиотекарь» и «Лучший музейный работник».

Прием заявок на участие в конкурсе стартует 1 марта и продлится до 1 апреля 2022 года. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки и подведет итоги в период с З по 20 апреля. Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках праздничного концерта, посвященного празднику Весны и Труда, 1 мая. Победители получат дипломы и ценные подарки.